ناغلسمان يعلن قائمة ألمانيا لمواجهتي تركيا والنمسا

ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإنه من غير المتوقع أن يكون نوير ضمن قائمة ناغلسمان، حيث يشارك مارك أندير تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني كأساسي منذ تعرض نوير للإصابة.أعرب فيليب لام، مدير بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) عن ثقته واعتقاده بأن المنتخب الألماني يمكنه أن يحقق نتائج جيدة في البطولة التي تقام في ألمانيا.ذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن الشرطة عثرت على جثة في منطقة مرأب السيارات أسفل استاد دييغو أرماندو مارادونا، عقب مباراة نابولي وميلان.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، حقق المنتخب الألماني فوزاً كبيراً 5 - 1 على منتخب ويلز، قبل أن يتغلب 2 - صفر على آيسلندا، الثلاثاء، ليظل على بعد 3 نقاط خلف منتخب الدنمارك، الذي يتربع على قمة المجموعة بمرحلة المجموعات لدوري الأمم، محققاً العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته بالمجموعة حتى الآن.

من جانبها، قالت ليا شولر، مهاجمة المنتخب الألماني، إنها «متفائلة للغاية» بأن الفريق قادر على التغلب على الدنمارك وويلز «ما دمنا نواصل العمل على أنفسنا»، فيما صرحت زميلتها كلارا بوهل: «يمكننا إطلاق الألعاب النارية في ملعبنا».

AAWSAT_NEWS: ناغلسمان لن يستدعي نوير للتشكيلة الألمانيةذكر تقرير إخباري الثلاثاء أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لن يعود مباشرة إلى صفوف المنتخب الألماني.

