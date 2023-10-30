ناشطون : مقرّبة من 'عبّاس' مهّدت لأكذوبة وجود المقاومة أسفل مستشفى الشفاء (شاهد)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمن قالوا أنها سكرتيرة سابقة في مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأمريكية واشنطن تقول فيه إن قادةوتقول الوافي واصفة صواريخ المقاومة بأنها"مواسير فارغة" جلبت الهلاك للشعب الفلسطيني في حين أن قادة المقاومة تختبئ أسفل مستشفى الشفاء.

ورأى الناشطون أن كلمات الوافي المقربة من رئيس السلطة محمود عبّاس تمهّد للأكذوبة التي تبناها لاحقاً جيش الاحتلال مدعياً أن المقاومة تتحصن أسفل مستشفى الشفاء كبرى مستشفيات القطاع.وقال حساب"مش هيك" على موقع إكس (تويتر سابقاً) أن ما قاله الناطق باسم جيش الاحتلال عن مستشفى الشفاء هو ترديد لأكاذيب الوافي أو"أم فهد" سكرتيرة في مكتب منظمة التحرير في واشنطن مضيفة أن هذه دعاية"في مصلحة الاحتلال".

فيما قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان هدف الاحتلال من هذه الاتهامات هو تهديد المستشفيات تمهيدا لقصفها كما فعل مع مستشفى المعمداني وكنيسة القديس برفيريوس. وأضاف أن قيادة حماس وكتائب القسام هم كغيرهم من أبناء غزة في مرمى الاحتلال كما اتهم الاحتلال وقادة جيشه بتسويق الأكاذيب والترويج لرواية مضللة وكاذبة بهدف رفع معنويات جيشهم المنكسرة، مؤكدا أن موقف الاحتلال بات يتصدع أمام ضربات المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب في غزة. headtopics.com

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