ناد درجة ثالثة يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا بثنائية مثيرة

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة. ونجح هيرتا برلين (درجة ثانية) في الفوز على ضيفه ماينز 3 / صفر ليعبر لدور الستة عشر، فيما تأهل آينتراخت فرانكفورت بعد فوزه /2 صفر على فيكتوريا كولن(درجة ثالثة) 2 / صفر، فيما فاز بادربورن (درجة ثانية) على فرايبورج 3 .1/

DW_ARABIC: فريق درجة ثالثة يطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا بثنائية مثيرةفجر أحد أندية الدرجة الثالثة مفاجأة كبيرة بعدما فاز على ضيفه بايرن ميونيخ 2ـ1، فيما تأهل إلى الدور الـ16مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم كل من دورتموند وباير ليفركوزن وهيرتا برلين وآينتراخت فرانكفورت فيكتوريا كولن.

ALMOWATENNET: التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالتعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين

RTARABIC: كأس ألمانيا.. دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليا الأربعاء.

AAWSAT_NEWS: كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى دور الـ16تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

FRANCE24_AR: كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليًا الأربعاء.

AAWSAT_NEWS: توخيل: لست واثقاً من خوض مباراة كأس ألمانيا بسبب الأحوال الجويةقال توخيل مدرب بايرن ميونيخ إن شكوكاً تحوم حول إقامة مباراة فريقه في الدور الثاني لكأس ألمانيا أمام ساربروكن الأربعاء بسبب ظروف ملعب الفريق المضيف.

