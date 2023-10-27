نادي جيرونا يتصدر الليغا الإسبانية غداة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه في الأنفاس الأخيرة في مباراة خاضها الجمعه مع ضيفه سيلتا فيغو. وكان الفريق بحاجة إلى نقطة واحد ليعتلي صدارة الترتيب. ويأتي تصدر جيرونا غداة مباراة القمة بين الغريمين التقليديين، برشلونة وريال مدريد.

وسجل لاعب جيرونا يانخيل إيريرا هدفا في الوقت القاتل محققا لفريقه انجازا كبيرا. وأطلق إيريرا تسديدة منخفضة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنح جيرونا نقاط المباراة الثلاث.وارتفع رصيده إلى 28 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على برشلونة ثالث الترتيب غدا السبت. وتجمد رصيد سيلتا عند ست نقاط في المركز 18.

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