نابلس.. الجيش الإسرائيلي يعتقل نائب رئيس الوزراء بحكومة 'حماس'

شن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات شملت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم الأكاديمي ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق بحكومة"حماس" ناصر الدين الشاعر.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وشرعت بمداهمة عدد منازلها واعتقلت 6 مواطنين على الأقل. وأشار الشهود إلى أنه عرف من بين المعتقلين الأكاديمي والوزير السابق ناصر الدين الشاعر، والصحفي نواف العامر.

والشاعر، أكاديمي في كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، وأسير محرر وقيادي في حركة"حماس" بالضفة الغربية، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بين عامي 2006-2007 ، في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية عقب فوزرها في الانتخابات البرلمانية. headtopics.com

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب معطيات لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.الرئيس الجزائري: ما يحدث في غزة "جرائم حرب مكتملة الأركان"

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