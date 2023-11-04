نابولي يحقق انتصاره السادس في الدوري

ورفع نابولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث. في المقابل توقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير، حيث كانت هذه الخسارة هي السابعة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات، علما بأن الفريق لم يحقق أي انتصار في الدوري حتى الآن.

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ALMOWATENNET: ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الشباب ضد الاتحاد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةترتيب الدوري السعودي بعد فوز الشباب ضد الاتحاد حافظ نادي الهلال على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة في

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