نائب وزير الخارجية يستقبل ممثلة أمين الأمم المتحدة المعنية بالأطفال

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، واستعراض مبادرات وجهود المملكة في الحد من آثار التغيُّر المناخي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

