نائب موريتاني لحقوقيين أمريكيين: من سكت على مجازر غزة لا نتوقع منه شيئا

جاء ذلك في مداخلة له خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط نظمته مجموعة من الحقوقيين الموريتانيين بحضور وفد حقوقي أمريكي يزور نواكشوط. وأضاف البرلماني الموريتاني مخاطبا الوفد الحقوقي الأمريكي:"من لم يقف ضد هذا الظلم المشاهد اليوم في غزة لن يقف معنا لحل مشاكلنا، ولن يفيدنا في أي شيء" في إشارة إلى تجاهل الكثير من المنظمات الغربية للوضع في غزة.وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، انتقد النائب البرلماني والناشط الحقوقي الموريتاني المعارض، بيرام الداه اعبيد، صمت الدول الغربية عن الإبادة التي تتعرض لها غزة.

ومنذ ذلك اليوم يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، واستشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما استشهد 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية.سياسةبوارج الاحتلال تواصل القصف العشوائي لمنازل بمخيم الشاطئ..

