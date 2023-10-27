نائب ديمقراطي يترشح لخوض سباق الرئاسة في تحدٍّ لبايدن

أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، نيته الترشح لخوض السباق الرئاسي لعام 2024، متحدّياً الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي. وقال فيليبس (54 عاماً)، الذي أبدى معارضته لإعادة انتخاب بايدن، إنه سيطرح اسمه للمنافسة الرئاسية، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» صباح الجمعة، ممهداً بذلك لإعلان ترشحه رسمياً في ولاية نيوهامشير. وقال فيليبس: «أعتقد أن الرئيس بايدن قام بعمل رائع لبلدنا، لكن الأمر لا يتعلق بالماضي. هذه انتخابات حول المستقبل».
ويعد فيليبس أحد أغنى أعضاء الكونغرس، فهو وريث إمبراطورية شركة «فيليبس» للتقطير. ومع الإعلان عن ترشحه، ينضم فيليبس إلى الكاتبة ماريان ويليامسون في الترشح لخوض الانتخابات التمهيدية لعام 2024 ضد بايدن. وقد أطلق روبرت إف كينيدي جونيور حملته الانتخابية باعتباره ديمقراطياً، لكنه قرر منذ ذلك الحين الترشح مستقلاً.تصدر الوضع الاقتصادي برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقب إجراؤها في ديسمبر المقبل، وسط موجة غلاء تعانيها مصر، ومحاولات حكومية للحد منها.
وكان بلينكن قال، مساء (الثلاثاء) الماضي، إن الطريق الوحيدة للسلام والأمن والخروج من دوامة العنف المروع في المنطقة هي وجود دولتين لشعبين. https://aawsat. headtopics.com
وجاء الاجتماع وسط قتال عنيف متقطع في مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا، التي تحولت إلى حد كبير إلى أنقاض بسبب القصف الروسي، والمناطق المحيطة بها في منطقة دونيتسك. وقال الجيش الأوكراني إن قواته صدت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يصل إلى 15 هجوماً شنتها القوات الروسية في أفدييفكا وما حولها. وكانت أفدييفكا موقعاً لأكبر هجوم لموسكو في الحرب منذ أشهر، ما أدى إلى تقليص خطوط الإمداد الأوكرانية إلى ممر ضيق، على الرغم من معاناة القوات الروسية أيضاً من تقلص إمداداتها، في ظل نقص ملحوظ في قذائفها المدفعية.
وشدد أوستن على «أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع أوسع نطاقاً، وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، ولكن إذا استمرت الجماعات الوكيلة لإيران، فلن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات إضافية لحماية قواتها». headtopics.com
وكانت القوات الأميركية تعرضت للهجوم 19 مرة على الأقل في العراق، وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع الماضي، وتزايدت الضغوط على إدارة بايدن للرد عسكرياً على هذه الهجمات شبه اليومية.