نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي وفد 'حماس' في موسكو

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري بوفد سياسي من حركة حماس الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري بوفد سياسي من حركة حماس الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.

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نائب وزير الخارجية الإيراني يتلقي ممثل حماس في موسكوأعلن السفارة الإيرانية لدى موسكو أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بحث مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في موسكو وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

نائب وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو ويلتقي نائب وزير الخارجية الروسيالتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في موسكو اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني. اقرأ أكثر ⮕

وفد من 'حماس' يزور روسيا.. ووزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلقأجرى وفد من حركة 'حماس' محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس. اقرأ أكثر ⮕

روسيا: مسؤولون من «حماس» وإيران في موسكو لإجراء محادثاتأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين لإيران و«حماس» موجودون في موسكو، الخميس؛ لإجراء مباحثات اقرأ أكثر ⮕

روسيا تبحث مع قادة حماس في موسكو مسألة إطلاق المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من غزةأكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن روسيا بحثت خلال اجتماع مع وفد قيادي من حركة 'حماس' في موسكو، مسألة إطلاق سراح المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

حماس: نبحث مع إيران الهجوم الإسرائيلي.. وسبل وقفهأعلنت حركة حماس في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد ال اقرأ أكثر ⮕