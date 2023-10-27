نائب أردوغان يستنكر وقوف دول ضد هدنة إنسانية في غزة

استنكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة، رفض دول لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بينما يتعرض سكانه المدنيون لقصف عنيف.

جاء ذلك عبر حسابه في منصة"إكس"، حيث أعرب عن استنكاره"لتلك السياسة التي لا تستطيع حتى أن تقول نعم لوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية بينما يتعرض السكان المدنيون في غزة لقصف عنيف". وأشار يلماز إلى أن"القوة التي لا تعترف بالقانون والأخلاق لا تنتج إلا الظلم، والذين يُقصفون ليسوا الأطفال والشعب البريء فحسب، بل إنسانيتنا أيضا".

وأضاف:"مثلما تأسست الجمهورية التركية لتكون أمل الشعوب المضطهدة بانتصارها على القوى الإمبريالية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، فإنها لا تزال اليوم أيضا أمل الشعوب المظلومة في العالم أجمع عبر رؤية ’قرن تركيا’ بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومئة عام من خبرتها". headtopics.com

وشدد نائب الرئيس التركي على أنه"لا قنبلة أقوى من الحق والحقيقة"، مؤكدا أن"الظلم سيخسر عاجلا أو آجلا، وأن كرامة الإنسانية ستنتصر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.الصليب والهلال الأحمران: انقطاع الاتصال بزملائنا في غزةإسرائيل تتهم 120 دولة دعت لوقف إطلاق نار إنساني في غزة بـ"الدناءة"

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