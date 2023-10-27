نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات.. «سعودي»

فازت المملكة العربية السعودية بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى عام 2025، بعد انتخاب وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء الرياضة من مختلف الدول، وممثلي 191 دولة.

وبهذه المناسبة، نوَّه عبدالعزيز المسعد بالدعم المستمر واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، والتوجيهات المستمرة من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز تواجد الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية.

كما قدم المسعد شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، وللأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد، ومنسوبي مندوبية المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على الجهود التي تقدمها المندوبية بشكل عام، بحضور المملكة الفعال في برامج اليونسكو كافة.الخميس 19 أكتوبر 2023 19:50 headtopics.com

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