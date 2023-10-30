نائبة بايدن: لا نية لإرسال قوات قتالية إلى غزة

وأضافت: لا ننوي ولا نعتزم بأي شكل من الأشكال إرسال أي قوات قتالية، وكررت ما سبق أن أعلنه مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة «لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به».

وكانت شبكة «سي إن إن» نقلت عن مصادر أمريكية قولها: إن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط. ونقلت عن مسؤولين اثنين أن الوحدة الاستكشافية الـ26 لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان»، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي. وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أمس (الأحد)، أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن وسعت إسرائيل عمليات التوغل البري خلال حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الرابع. headtopics.com

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان: إن هناك الآلاف من الفلسطينيين قتلوا خلال العمليات في غزة، مؤكدا تأييد حماية المدنيين. وأضاف في تصريح لشبكة «سي إن إن» أن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الإسرائيليين عن حماية المدنيين. ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي الإسرائيليين إلى اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين.

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