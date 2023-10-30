ميقاتي: الشعب اللبناني لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاثنين، أنه يعمل على «تجنيب لبنان دخول الحرب»، في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية منذ 3 أسابيع تبادلاً للقصف بين «حزب الله» وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة. وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب»، مؤكداً أن البلاد اليوم «في عين العاصفة». وأضاف: «نعمل للسلم...

وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقُتل في قطاع غزة 8306 أشخاص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» صدرت اليوم، معظمهم مدنيون.مع اقتراب إحالة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير المقبل، أخذ الخلاف يتصاعد بين فريق يرفض التمديد له، وفريق يؤيده.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4637336-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-8306-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89فلسطينيون يفرّون بعد القصف الإسرائيلي على مدينة غزة اليوم (أ. headtopics.com

قُتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعدما طعن شُرطياً من قوات حرس الحدود في القدس الشرقية المحتلّة، في حين تكثّف إسرائيل قصفها وتوسِّع عملياتها البرية في قطاع غزة. وأضاف البيان: «شرعت القوات بمطاردة المشتبه به، وتمكنت من تحييده». وأشار بيان لاحق إلى «ضبط السكين المستخدم في الهجوم في مكان الحادث».

لكن أشتية، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2019، قال إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون في هذا الشأن دون تنفيذ عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولتين ذواتي سيادة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى هناك تجاوز 8000. وشكّك الرئيس الأميركي جو بايدن في دقة هذه الأرقام، لكن أشتية قال إنه جرى التحقق من الحصيلة بالأسماء وأرقام الهوية. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

ميقاتي: لبنان في عين العاصفة.. والحرب بيد إسرائيلقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، الإثنين، إن لبنان في عين العاصفة، مؤكداً سعي حكومته لتجنيبه أي حرب قادمة. اقرأ أكثر ⮕

ليبيا: حكومة «الاستقرار» تتهم «الوحدة» باستغلال معاناة «المدن المنكوبة»في تصعيد جديد للصراع على السلطة في ليبيا، حذرت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، غريمتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، من «الاستمرار في استغلال معاناة الشعب». اقرأ أكثر ⮕

مسؤولون أتراك يهنئون الشعب بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهوريةهنأ عدد من المسؤولين الأتراك الشعب بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لقيام الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923 بعد الانتصار في حرب الاستقلال. اقرأ أكثر ⮕

غزة: تساؤلات يفرضها منطق الأشياءأستطيع الزعم أنه بعد مرور أكثر من 20 يوما على «حرب غزة 2023» أن الكفة الميدانية في هذه الحرب غير المتوازية راجحة لمصلحة القوات الإسرائيلية، لا سيما، أنه حصلت أم اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات البرية الإسرائيلية في غزةقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية لا تشارك في أي العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.. اقرأ أكثر ⮕

القضاء اللبناني يأمر كارلوس غصن بالخروج من منزله ببيروت وإخلائهأصدر القضاء اللبناني قرارا بأن يخلي رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي، كارلوس غصن، فيلا يقيم فيها بمنطقة الشرفية في بيروت، بموجب دعوى قضائية ضده قبل 4 اقرأ أكثر ⮕