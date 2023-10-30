ميقاتي: لبنان في عين العاصفة.. والحرب بيد إسرائيل

إلى أنه في حال دخل لبنان الحرب فلن يقتصر الأمر عليه فقط وستكون المنطقة في حالة فوضى على حد قوله.وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خشيته من "فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط" في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

إلى أنه في حال دخل لبنان الحرب فلن يقتصر الأمر عليه فقط وستكون المنطقة في حالة فوضى على حد قوله.وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خشيته من "فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط" في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

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ميقاتي: قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكاتقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن قرار الحرب بيد إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات، مؤكدا سعي الحكومة لتجنيب لبنان الحرب. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لقصفه أهدافا في لبناننشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق شنه غارات جوية على أهداف في لبنان، وذلك بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل تسببت بحرائق ودمار. اقرأ أكثر ⮕

أمير قطر يلتقي ميقاتي في الدوحة لبحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف طائراته لأهداف عسكرية تابعة لحزب اللهقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، الأحد، ردًا على قصف باتجاه شمال إسرائيل من “خلية إرهابية”. اقرأ أكثر ⮕

اندلاع حريق في كريات شمونة الإسرائيلية جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنانأظهرت لقطات مصورة، نشوب حريق كبير في مبنى داخل مستوطنة كريات شمونة إثر سقوط أحد الصواريخ أطلقت من جنوبي لبنان على الحدود الشمالية من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

سفارة الكويت في لبنان تدعو رعاياها في الدولة للعودة الطوعية والتواصل معهادعت السفارة الكويتية في لبنان، الأحد، رعاياها الموجودون في لبنان إلى العودة الطوعية إلى البلاد وذلك في تحديث نشرته وزارة الخارجية الكويتية على موقعها الرسمي. اقرأ أكثر ⮕