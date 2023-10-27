ميسي ينافس على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

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لكن إصابة عكّرت نهاية الموسم الأميركي لميسي، أبعدته عن إنتر الذي أخفق في نهاية المطاف بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف). وسُمّي ميسي لجائزة أفضل لاعب في الدوري، لكنه لم يبلغ اللائحة النهائية المؤلفة من 3 أسماء: هداف الدوري الغابوني دنيس بوانغا (لوس أنجليس إف سي)، لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو أكوستا (إف سي سينسيناتي) والأرجنتيني الآخر تياغو ألمادا (أتلانتا).أعرب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن أمله بأن يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من كتابة التاريخ مجدداً إذا شارك مع بلاده في الأولمبياد.
لكن مدافع دارمشتات الكرواتي ماتي ماغليتسا رأى الأربعاء أن فريقه سيبحث عن النقاط «لا يتعلق الأمر بإفساد فرحة أحد. أصيب مانو لفترة طويلة وألمانيا تحتاج إليه لكأس أوروبا. لكن بالطبع نريد تسجيل الأهداف وحصد النقاط لأنفسنا». headtopics.com
قال لاعب وسطه المخضرم السويسري غرانيت تشاكا بعد فوز الفريق المكنى «دي فيركسيلف» على أرض فولفسبورغ (2 - 1): «يجب أن نبقى متعطشين». ولم يهدر ليفركوزن سوى نقطتين هذا الموسم، بتعادله في مباراة القمة مع مضيفه بايرن ميونيخ 2 - 2 الشهر الماضي.
وحقق الفريق الأصفر 5 انتصارات متتالية في الدوري، فيما وضع فرانكفورت حداً لسلسلة من 5 مباريات دون أي فوز، بتحقيقه النقاط الثلاث في مباراتيه الأخيرتين. وبدأت أسئلة تُطرح حول مستقبل مدربه أورس فيشر، رغم أن لاعب وسطه التونسي راني خضيرة عبر عن دعمه لمدربه منتصف الأسبوع: «نحن بحاجة إليه وهو يحتاج إلينا. سنخرج من هذا المأزق معاً». headtopics.com
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