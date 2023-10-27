ميسي مرشح لجائزة أفضل لاعب جديد في أمريكا

وينافس ميسي على هذه الجائزة اليوناني يورغوس ياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد، والألماني إدوارد لوفن لاعب وسط ساينت لويس سيتي.وسمي ميسي لجائزة أفضل لاعب في الدوري، لكنه لم يبلغ اللائحة النهائية المؤلفة من ثلاثة أسماء: هداف الدوري الغابوني دنيس بوانغا (لوس أنجليس أف سي)، لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو أكوستا (أف سي سينسيناتي) والأرجنتيني الآخر تياغو ألمادا (أتلانتا).

وألهم ميسي البالغ 36 عاماً منتخب بلاده في رحلته الناجحة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في إحراز إنتر لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي، في 26 آب/أغسطس الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0 ليضع حداً لسلسلة من 11 مباراة لفريقه دون فوز.

لكن الإصابة عكرت نهاية الموسم الأمريكي لميسي، أبعدته عن إنتر الذي أخفق في نهاية المطاف بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف). وكان ميسي القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي قد ألهب حماسة الجمهور الأمريكي الذي تهافت لشراء قميصه وحضور مباريات إنتر.الهلال الأحمر: فرق الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى ضحايا الغارات الأخيرة بسبب انقطاع الاتصالات headtopics.com

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