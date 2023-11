ميزانية الربع الثالث.. الإيرادات 258.5 مليارًا والمصروفات 294.3 مليارًا والعجز 35.8 مليارًا

ورغم تراجع الإيرادات؛ إلا أن المصروفات ارتفعت بنسبة 12.19%، لتبلغ قيمتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 898.26 مليار ريال، مقارنة بـ800.65 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. .وتُعَادل مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 80.36% من إجمالي المصروفات المعتمدة لكامل عام 2023. .وتراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثالث إلى 82.02 مليار ريال؛ أما الإيرادات غير النفطية فبلغت نحو 147.01 مليار ريال، متراجعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي؛ إذ سجلت آنذاك نحو 229.02 مليار ريال.

الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77

إيرادات الميزانية '258.5'.. ومصروفات '294.3 مليار'أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 مليار ريال.

الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.539 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.311 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام...

ميزانية الربع الثالث .. إيرادات 258 مليار ريال ومصروفات 294 مليارا وعجز 35 ملياراأعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2023 حيث بلغت الإيرادات 258 مليار ريال ، فيما تجاوزت المصروفات 294 مليار ريال، وبعجز 35 مليار ريال.

السعودية .. الإيرادات غير النفطية تقفز 53 % في الربع الثالثسجلت الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال ونفقات 294.3 مليار ريال وعجزا قدره 35.7 مليار ريال. ورفعت الحكومة السعودية إنفاقها خلال الفترة 2 في المائة، متجاهلة تراجع الإيرادات النفطية 36 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الخفض الطوعي للإنتاج وكذلك الأسعار.

خلال الربع الثالث.. تراجع الإيرادات النفطية 36٪ ونمو غير النفطية 53٪تراجعت إيرادات الميزانية السعودية 14 في المائة خلال الربع الثالث، لتبلغ 258.5 مليار ريال مقابل 301.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022. يأتي التراجع بضغط من الإيرادات النفطية التي هبطت 36 في المائة، إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية بواقع 53 في المائة حد من التراجعات. خلال الربع الثالث بلغت الإيرادات غير النفطية 111.

