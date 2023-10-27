ميزة مهمة تفتقدها خلال المحادثات عن بعد.. تعرف عليها

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمالاجتماعات عن بعد كانت واحدة من أهم التطورات التي فرضتها مرحلة جائحة كورونا، بعد أن اتخذت العديد من الشركات والمؤسسات قرارًا بالعمل عن بعد لتلافي خطر الإصابة بمرض كوفيد – 19.وعلى الرغم من أنها أصبحت واقعًا الآن، واستطاعت أن تتغلب على حواجز المكان، لكن يبقى الاجتماعات التي تجرى وجهًا لوجه هي الأفضل بالنسبة للعقل.

واستنتج الباحثون أن العقول البشرية تم ضبطها بدقة لمعالجة إشارات الوجه أثناء اللقاءات الشخصية، وفقًا لوكالة"يو بي آي". وقال مؤلفو الدراسة إن المشاركين في التفاعلات الشخصية زادوا أيضًا من نشاط موجات الدماغ، وهو ما يميز القدرة المحسنة على معالجة الوجه.ووجد الباحثون أيضًا نشاطًا عصبيًا أكثر تنسيقًا بين أدمغة الأفراد الذين يتحدثون شخصيًا، مما يشير إلى زيادة في تبادل الإشارات الاجتماعية.

الاجتماعات عن بعد كانت واحدة من أهم التطورات التي فرضتها مرحلة جائحة كورونا، بعد أن اتخذت العديد من الشركات والمؤسسات قرارًا بالعمل عن بعد لتلافي خطر الإصابة بمرض كوفيد – 19.وعلى الرغم من أنها أصبحت واقعًا الآن، واستطاعت أن تتغلب على حواجز المكان، لكن يبقى الاجتماعات التي تجرى وجهًا لوجه هي الأفضل بالنسبة للعقل. headtopics.com

واستنتج الباحثون أن العقول البشرية تم ضبطها بدقة لمعالجة إشارات الوجه أثناء اللقاءات الشخصية، وفقًا لوكالة"يو بي آي".

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