ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

عوّض اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، إهداره ركلة جزاء لفريقه ضد الأهلي، بتسجيل الهدف الثاني في شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وسدد ميتروفيتش ركلة الجزاء بقوة على يمين الحارس ميندي في الدقيقة الـ26 لكن الأخير تصدى لها، ثم عاد المهاجم الصربي وأضاف الهدف الثاني لأزرق الرياض في الدقيقة الـ37.

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