ميتروفيتش يواصل التألق مع الزعيم

أصبح لاعب الهلال الصربي ميتروفيتش أول لاعب هلالي يساهم في تسجيل 10 أهداف في دوري روشن خلال هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل في الرائد والاتحاد والرياض والشباب والخليج والأهلي، في حين استطاع أن يصنع ضد الأخدود والاتفاق. يذكر أن ميتروفيتش لعب مع العلال 13 مباراة سجل 12 في جميع البطولات وصنع 2، وهذه الأرقام تعطي وتؤكد نجاح اللاعب مع الفريق الهلالي في خط الهجوم.

أصبح لاعب الهلال الصربي ميتروفيتش أول لاعب هلالي يساهم في تسجيل 10 أهداف في دوري روشن خلال هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل في الرائد والاتحاد والرياض والشباب والخليج والأهلي، في حين استطاع أن يصنع ضد الأخدود والاتفاق. يذكر أن ميتروفيتش لعب مع العلال 13 مباراة سجل 12 في جميع البطولات وصنع 2، وهذه الأرقام تعطي وتؤكد نجاح اللاعب مع الفريق الهلالي في خط الهجوم.

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