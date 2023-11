موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وستتيح الزيارة أيضًا إثارة الجوانب الأكثر إيلامًا في التاريخ المشترك بين المملكة المتحدة وكينيا خلال الأعوام التي سبقت الاستقلال. فبين 1952 و1960، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص في كينيا في أعقاب انتفاضة الماو ماو ضد الحكم الاستعماري، في واحدة من أسوأ عمليات القمع في تاريخ الإمبراطورية البريطانية.

ينتظر كثيرون في كينيا من الملك تشارلز الثالث اعتذارًا رسميًّا، مع العلم أن لندن وافقت في العام 2013 على دفع تعويضات لأكثر من خمسة آلاف كيني.ومن المقرر أن يتوجه تشارلز، المهتم بالقضايا البيئية، وكاميلا بعد ذلك إلى مدينة مومباسا الساحلية (جنوب)، حيث سيزوران محمية طبيعية ويلتقي بممثلي ديانات مختلفة.

وترتبط كينيا بشكل خاص بتاريخ العائلة المالكة، إذ كانت إليزابيث الثانية في كينيا عندما توفي والدها الملك جورج السادس التي اعتلت عرش بريطانيا خلفًا له.

