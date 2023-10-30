موقع صيني: تحركات أمريكا العسكرية بالشرق الأوسط تتجاوز الصراع في غزة

قال موقع إخباري صيني إن التحركات الأمريكية العسكرية في البحر الأبيض المتوسط تتجاوز مسألة الحرب في قطاع غزة.
وقالت صفحة"الصين بالعربية" على منصة"إكس" (تويتر سابقا) والمهتمة بأخبار الصين والصراع الدولي على المنطقة الوسطى، إن قوة مهام حلف شمال الأطلسي التي يتم تجميعها حاليا في شرق البحر الأبيض المتوسط هي أكبر قوة بحرية يتم تجميعها في تاريخ المنطقة.
وأضافت:"حتى عندما تدخل الحلف في العراق أو ليبيا، فإن هذا العدد من حاملات الطائرات وسفن الإنزال وسفن الدعم والإمداد والقيادة أكثر وأكبر ولم تكن السفن والمقاتلات وطائرات الاستطلاع حاضرة".🔴 يبدو أن قوة مهام حلف شمال الأطلسي التي يتم تجميعها حاليا في شرق البحر الأبيض المتوسط هي أكبر قوة بحرية يتم تجميعها في تاريخ المنطقة. headtopics.com
وحتى عندما تدخل الحلف في العراق أو ليبيا، فإن هذا العدد من حاملات الطائرات وسفن الإنزال وسفن الدعم والإمداد والقيادة أكثر وأكبر ولم تكن السفن…كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة". headtopics.com
وتعد فورد، التي شُغّلت في عام 2017، أحدث حاملة طائرات في الولايات المتحدة والأكبر في العالم، إذ تضم على متنها أكثر من 5000 بحّار. ويمكن للحاملة المدعومة بمفاعلين نوويين متطورين، ما يسمح لها بالتقدم بسرعة 34.5 ميل في الساعة، استيعاب أكثر من 75 طائرة عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة.