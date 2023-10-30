موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

يترقب عشاق كرة القدم في العالم، مساء اليوم الاثنين، حفل الكرة الذهبية 2023 لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن العام الحالي، وهي الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.ينطلق الحفل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على أحد المسارح العملاقة في العاصمة الفرنسية باريس، كما يُنقل الحفل عبر قنوات Bein Sports وقناة أبو ظبي الرياضية.

ويُعد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2023 هم: “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.وفي وقت سابق، ذكر أليساندرو دوسيتي وهو أحد المقربين من عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 ويُتوج بالكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر الجاري.

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