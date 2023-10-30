موعد مباريات اليوم الإثنين المتنوع

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موعد مباريات اليوم الأحد المتنوعموعد مباريات اليوم الأحد المتنوع اقرأ أكثر ⮕

الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري اقرأ أكثر ⮕

غداً.. الهلال يسعى لحجز مقعده في ربع نهائي الكأس على حساب الحزمتنطلق يوم غد الإثنين منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك، بإقامة ثلاث مباريات، يلتقي في الأولى النجمة والفيصلي، وفي الثانية الخليج وضمك، وفي الثالثة الهلال والحزم. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل توثق قصفها موقعا سوريا عسكريا بفيديونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فيديو قال إنه لقصف استهدف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية. اقرأ أكثر ⮕

مانشستر سيتي يفوز على اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزيكشر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕