موسكو تحذر من تكرار سيناريو 'مبادرة ريغان' في الشرق الأوسط

وتابع:"كما تبين التجربة، فإن الأمريكيين، مثلما كان في الوضع الخاص بأوكرانيا، لن يفوتوا الفرصة للاستفادة من استمرار التصعيد في الشرق الأوسط".وأعاد المسؤول الروسي التذكير بـ"مبادرة ريغان بشأن الشرق الأوسط"، وقال إن"الأمريكيين آنذاك لم يجدوا أي شيء أفضل من إرسال قواتهم إلى المنطقة. وفي الحقيقة تحول ذلك إلى تدخل سافر ليس في شؤون لبنان فحسب، بل والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط".

تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء"خسائر" الجيش الإسرائيلي في التصعيد على الحدود اللبنانية منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.رشقات صاروخية جديدة على أهداف عسكرية ومدن إسرئيلية بينها تل أبيب في ساعات المساء (فيديو)أبو عبيدة: دمرنا 22 آلية عسكرية في كل المحاور ونلتحم مع العدو وقتلنا عددا كبيرا من الجنود

أميركا تعود بقوة إلى الشرق الأوسط... من باب الحرب في غزةهناك تساؤلات متزايدة عن حجم الانتشار العسكري الأميركي المتزايد وطبيعته في الشرق الأوسط، وما إذا كانت الولايات المتحدة تعيد النظر في انكفائها عن الشرق الأوسط.

حرب غزة: البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميلاحتمال ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفقا للبنك الدولي.

نيبينزيا: البعثة الروسية تتلقى عشرات الطلبات للمساعدة على وقف العنف في الشرق الأوسطصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن البعثة الروسية تتلقى عشرات الطلبات يوميا من إسرائيليين وفلسطينيين يطلبون المساعدة لوقف العنف في الشرق الأوسط.

احتمالات التدخل الأميركي... أين ومتى وكيف؟!تعهد «حزب الله» اللبناني بتصعيد العنف الذي سيطر على الشرق الأوسط إذا شنت إسرائيل غزواً برياً متوقَّعاً في غزة، قائلاً في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي

«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعوديةكشف عبد الرحمن الذهيبان، المدير العام لـ«غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الشركة تعتزم تدشين منطقة سحابية في السعودية.

'الأونروا': 70 شهيدا من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان على غزةأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

