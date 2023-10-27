موسم صرام التمور في الأحساء.. حدث تراثي وداعم اقتصادي بالمنطقة

الأحساء من أهم الركائز الأساسية لإبراز حجم إنتاج التمور في المنطقة. مما يدعم أهميته الاقتصادية للمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حيث يعد موقع الأحساء الإستراتيجي داعمًا قويًا للتسويق والتجارة، لسهولة إمكانية وصول التمور ومنتجاتها إلى مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.ويقوم المزارعون قبل موسم صرام التمور بإعداد أشجار النخيل للجني، بتقليمها وإزالة الأعشاب الضارة حولها ومكافحة الآفات، وتحضير الأوعية الكرتونية والبلاستيكية المطابقة لمعايير صحة البيئة والعمالة اللازمة لجني التمور.

وفي هذا السياق، أشار مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعه الملك فيصل الدكتور ناشي القحطاني، أن المركز قام بتصنيع وتطوير آلة للفرز وجهاز آخر للري تحت السطحي يعملان بالذكاء الاصطناعي وبالطاقة الشمسية، لتقليل فاقد التمور ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين جودة التمور حتى ترحيلها إلى الأسواق والمصانع.

وعدّ الدكتور القحطاني، موسم الصرام حدثًا هامًا يجمع بين التراث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لافتًا إلى أن مركز التميز البحثي بالجامعة يؤكد على أهمية استدامة مساهماته وشراكاته في الفعاليات المرتبطة بهذا الموسم، ليتيح للمزارعين والمنتجين التعرف على أحدث ما وصلت إليه التطورات العلمية في مجال النخيل والتمور. headtopics.com

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