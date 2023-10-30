مواقع صينية تنشر مقالا لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية

نشرت مواقع صينية مقالا لرئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، بعنوان"من الاستقلال إلى المستقبل.. مئوية تركيا".

نشرت مواقع صينية مقالا لرئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، بعنوان"من الاستقلال إلى المستقبل.. مئوية تركيا".

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القوات الجوية الروسية تقصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريااستهدفت القوات الجوية الروسية مواقع ومخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة تابعة للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات السورية. اقرأ أكثر ⮕

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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلادهالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده اقرأ أكثر ⮕