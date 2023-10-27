مواهب 'كاوست' تستحوذ على اهتمام شركات الألعاب الإلكترونية في المملكة

ستير "Steer Studios" الذي يهدف لتعزيز فرص التعاون في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهر في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على الفرص المهنية الجذابة لطلبة الجامعة في هذا المجال.

وأوضحت الجامعة أن ستير، هو استوديو عالمي لتطوير الألعاب الإلكترونية في الرياض، وتابع لمجموعة سافي "Savvy Games Group"، وهي مجموعة للألعاب الإلكترونية أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى استثمار 142 مليار ريال سعودي في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تخطط المملكة لإنشاء 250 شركة ألعاب في البلاد، ما يخلق 39 ألف فرصة عمل.

من جانبه بين نائب رئيس العمليات في ستيرإريك بيبين، أن ستير، يركز على تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، واحتضان المواهب المحلية، منوهاً بأن الألعاب الإلكترونية هي مزيج من الإبداع والبرمجة، كما أن مهارات طلاب وطالبات "كاوست" مطلوبة في سوق الألعاب الإلكترونية عبر عدة مجالات مثل هندسة الحاسب الآلي، وفن التصميم ثلاثي الأبعاد، والرسوم المتحركة، وتصميم الألعاب، وما إلى ذلك، وجميع هذه المجالات تتطلب خلفيات في العلوم والتقنية والهندسة. headtopics.com

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