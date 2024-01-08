موافقة الملك سلمان على منح 300 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز

صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز، على منح 300 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا





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