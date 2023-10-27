مواجهة تايسون وفرانسيس تحدد الرجل الأشرس في الكرة الأرضية.. غداً

تتجه الأنظار غداً (السبت) الـ28 من أكتوبر الجاري إلى الرياض، وتحديداً نحو حلبة الملاكمة، حيث ستشهد قتالا شرسا يجمع بين تايسون فيوري وفرانسيس انجانو، وذلك ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023.

ويبدو أن المنازلة ستحدد بالفعل من هو الرجل الأشرس في العالم؛ فكلا المتقاتلين اللذين سيتواجهان يملكان من القوة والاندفاع والشراسة ما يؤهلهما لأن يكونا على رأس قائمة الشرسين في العالم. اللقاء الذي ستشهده الرياض سيجمع بين تايسون فيوري وفرانسيس انجانو، وهما وحشان ضاريان عند القتال، فلا أحد يمكن أن يقف في طريقهما إذا تحالفا معاً، ولكن لحسن الحظ أنهما ليسا حليفين، بل سيخوضان قتالا شرسا على حلبة الملاكمة، سعياً من كل منهما لتأكيد جدارته بأن يكون الأشرس على وجه الأرض!

تايسون هو عملاق الوزن الثقيل، ويعتبر الملك الحقيقي للحلبة، قوي ومقاتل لا تلين له قناة، وطموح ويعرف طرق الانتصار، يحمل الجنسية البريطانية، وهو الملك الحقيقي للحلبة، يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر، حيث إنه من مواليد 12 أغسطس 1988 في مانشستر، إنجلترا. ويعتبر من أقوى الملاكمين في العالم، وسبق أن حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية، وبطولة المجلس العالمي للملاكمة، وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة. headtopics.com

أما فرانسيس أنجانو، الكاميروني الفرنسي، فهو أحد رموز القوة في الرياضات العنيفة، وتحديدا في فنون القتال المختلطة، جاء مكشراً عن أنيابه ليقول إنه الأشرس، متكئاً على تاريخ ناري من البطولات، حيث سبق أن فاز ببطولة (القتال النهائي) المعروفة باسم يو إف سي، وأبرز مقدراته المدهشة في قوة قبضته الحديدية، حتى حق عليه الوصف بأنه يحمل مطرقتين في يديه!!

وفرانسيس من مواليد 5 سبتمبر 1986، أي أنه في السابعة والثلاثين من العمر، وهو بطل فنون قتالية وملاكم محترف وقّع حاليًا مع دوري المقاتلين المحترفين. كما نافس في فئة الوزن الثقيل في يو إف سي، حيث كان بطل يو إف سي للوزن الثقيل، وقد استعان بخبرات الملاكم الأسطورة مايك تايسون لمساعدته في الإعداد لكسب نتيجة النزال. headtopics.com

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