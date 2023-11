مواجهات نارية منتظرة

بعد أن نجحا بامتياز في بلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يحمل أبها والخليج لواء الأندية غير المتوجة باللقب من قبل، لتسجيل...توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين بلقب البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في القاهرة، بمشاركة أكثر من 230 رباعاً ورباعة...لم تخرج الرياضة السعودية بشرف التنظيم فقط، من دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، التي اختتمت في الرياض، بحضور نائب رئيس...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALWATANSA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيعوكانت الجلسة البرلمانية مقررة، الاثنين، قبل أن يعلن عن تأجيلها بصفة غير منتظرة إلى الخميس، دون تقديم تبريرات مقنعة لعموم التونسيين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: خرج من فوهة نفق.. الإعلام الإسرائيلي يكشف كيفية مقتل 7 جنود بضربة واحدة في غزةكشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس وإصابة 7 فلسطينيينشهود عيان للأناضول: عشرات الآليات اقتحمت المدينة وسط اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين... - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: مواجهات بين الشرطة وعمال في قطاع صناعة الملابس في بنغلادشوقعت مواجهات الثلاثاء بين شرطة بنغلادش وآلاف العمال الذين طالبوا برفع أجورهم لقاء الملابس التي يصنعونها لكبرى العلامات التجارية الغربية، غداة مقتل شخصين على الأقل خلال احتجاجات مشابهة.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس الملك: «نصر رونالدو» في مهمة معقدة أمام «اتفاق جيرارد»يتواصل الصراع، اليوم، على البطاقات المؤهلة للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وذلك عندما يلتقي النصر وضيفه الاتفاق في مواجهة من مواجهات دور الستة عشر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: في نقاط.. مقارنة بين القدرات العسكرية لإسرائيل وحماسمع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس مراحل متقدمة تنطوي على مواجهات برية مباشرة بين الطرفين، تكثر التساؤلات عن القدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي ومسلحي الحركة، التي تحكم قطاع غزة المحاصر.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕