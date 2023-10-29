مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن 'الريدز' بعدما تدربت مع صلاح

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.

وأضاف:"كنت أعلم بوجود هؤلاء، أن فرصة اللعب بانتظام كانت ضئيلة للغاية، كان من الصعب الرحيل، ولكنه قراراً ما كان علي اتخاذه".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.وجهت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدي رسالة إلى زوجات الرؤساء الأوروبيين تطالبهن فيها بإدانة قتل النساء والأطفال الفلسطينيين العزّل.صواريخ من لبنان تضرب الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل في المساء وتتسبب بحرائق ودمار (فيديو) headtopics.com

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.

اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة (فيديو) headtopics.com

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة"سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة"ستارلينك" في غزة.الرئيس التنفيذي لـ"موبيل آي" الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورا

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رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونوتنغهام | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةرقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونوتنغهام حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمين قياسيين، وذلك بعد فوز فريقه على نادي اقرأ أكثر ⮕

اختطاف والديّ لاعب ليفربول لويس ديازكشفت تقارير صحفية عن اختطاف والديّ اللاعب الكولومبي بصفوف ليفربول الإنجليزي لويس دياز قبل ساعات من مباراة الريدز ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي. اقرأ أكثر ⮕

جامعة جدة.. 'بلا دراسة'قررت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد اليوم (السبت)، لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية. اقرأ أكثر ⮕

بعد 4 محاولات.. حلم صلاح بـ'الكرة الذهبية' يتضاءليواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة (الكرة الذهبية)، ل اقرأ أكثر ⮕

هل يحقق محمد صلاح حلمه بـ«الكرة الذهبية»؟يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة «الكرة الذهبية». اقرأ أكثر ⮕

«البريميرليغ»: صلاح يقود ليفربول لعبور نوتينغهام بثلاثيةواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 - 0 على ضيفه نوتينغهام فورست. اقرأ أكثر ⮕