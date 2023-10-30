مهاجم هولندي يعيد ذكرى 'سقوط إريكسن' للأذهان من جديد

وقال"ألكمار"، الذي كان متأخرا 2-1 عندما ألغيت المباراة، عبر موقعه على الإنترنت إن لاعب نيميخن كان بحاجة لتدخل طبي عاجل، ووقف لاعبو الفريقين دائرة حوله لحمايته أثناء علاجه وحتى خروجه من الملعب على محفة.

ويحتل ألكمار المركز الثاني برصيد 25 نقطة من تسع مباريات ويتأخر بفارق خمس نقاط عن أيندهوفن المتصدر الذي خاض مباراة أكثر بينما يأتي نيميخن في المركز 12 بتسع نقاط من تسع مباريات.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر. headtopics.com

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