مهاجرون في رحلة مميته

قارب خشبي على متنه 209 أشخاص قبالة جزيرة تينيريفي.

ووصل عدد المهاجرين إلى جزر الكناري 23537 منذ بداية العام،"الفرنسية".

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رحلة 'هاوي' تحط رحالها في 'مطل البجيري' غدًاأكملت البوابة الوطنية للهوايات 'هاوي' إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة استعداداتها لـ'رحلة هاوي في مطل البجيري' للمشاركة في فعاليات هيئة بوابة تطوير الدرعية، غدًا وحتى الاثنين 30 - 10 - 2023م. اقرأ أكثر ⮕

80 مشاركًا في التعرف على مسار الطيور المهاجرة بالأحساءنظمت جمعية المشي والجري بالأحساء، رحلة إلى بحيرة الأصفر، للتعرف على مسار الطيور المهاجرة في البحيرة ومشاهدة الطبيعة المحيطة بها. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الجامح في مطب الحزم المكافحالنجمة الفيصلي يطمح الهلال إلى مواصلة رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي بنجاح، حينما يستقبل على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، الحزم المنتشي بعد نتائجه الجيدة مؤخرا في... اقرأ أكثر ⮕

حشود تقتحم مطار محج قلعة في داغستان بعد وصول طائرة قادمة من إسرائيل.. وأمريكا تعلقدعت الولايات المتحدة روسيا إلى حماية الإسرائيليين واليهود، بعد تقارير عن اقتحام حشد من الناس مطارًا في جمهورية داغستان بجنوب روسيا بعد وصول رحلة جوية من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

متظاهرون يقتحمون مطارا في روسيا بعد وصول رحلة من دولة الاحتلال (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

حشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةحشود تقتحم مطارًا روسيًّا احتجاجًا على رحلة قادمة من إسرائيل من جانبها، حضّت إسرائيل روسيا على 'حماية' رعاياها بعد حادثة الاقتحام. اقرأ أكثر ⮕