من يسعد أنصاره.. «ميتروفيتش» أم فيرمينو؟

يخوض مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومهاجم الأهلي فيرمينو مباراة الكلاسيكو الأهم في هذه الجولة، وسيبحث كل مهاجم عن وضع بصمة له مع فريقه لتحقيق النقاط الثلاث.

يذكر أن اللاعب ميتروفيتش كان تأثيره أكثر وضوحاً على نتائج الزعيم في العديد من المباريات، حيث لعب ميتروفيتش في الدوري 8 مباريات مع الهلال واستطاع أن يسجل 7 أهداف، بخلاف اللاعب البرازيلي فيرمينو، المهاجم الأهلاوي الذي سجل 3 أهداف «هاتريك» في أول مباراة أمام الحزم، ثم عجز عن التسجيل في 8 مباريات متتالية، في حين يتساويان على مستوى صناعة الأهداف، حيث صنعا هدفين في 8 مباريات للاعب ميتروفيتش، فيما احتاج البرازيلي 9 مباريات، وكان ميتروفيتش لعب مع الهلال 13 مباراة، سجل 11 هدفاً، وصنع 3 أهداف،...

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