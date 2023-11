من جديد.. امرأة 'تعطل' مرور الرياض

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة أنه جرى اتخاذ الإجراءات العامة بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.وضبطت شرطة الرياض، في وقت سابق الجمعة الماضية، امرأة عطلت المرور في أحد الشوارع العامة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AKHBAAR24 »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تكريم 12 طالبًا على مستوى المملكة في الدورة 16 لجائزة التفوق الدراسيحصلت الطالبة سارة الفارس من تعليم الرياض والطالب عبدالله العتيبي من تعليم الخرج، على جائزتي التفوق

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: 51 ميدالية خضراء وتنظيم يلوي الأعناقلم تخرج الرياضة السعودية بشرف التنظيم فقط، من دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، التي اختتمت في الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'ذاكرة الرياض' مشروع لحصر وتوثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرينأطلقت أمانة منطقة الرياض مشروع حصر وتوثيق مباني النصف الثاني من القرن العشرين في العاصمة تحت شعار 'ذاكرة الرياض'.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: الفنون البصرية تستعد لتنظيم مهرجان 'رش' فن الجداريات في الرياضتستعد هيئة الفنون البصرية لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان 'رش' فن الجداريات الذي سيجمع في مدينة الرياض نخبة من الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 6...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕