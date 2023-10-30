من تونس إلى غزة... دعمٌ ودمعٌ وموسيقى

تعدّدت أشكال الدعم، والرسالة هي نفسها؛ القول لأهل غزّة إنهم ليسوا وحدهم، وإنّ الملايين يتألّمون لألمهم. منهم من يدعّم بالكلمة، ومنهم بالنزول إلى الشارع، ومنهم من يعتلي خشبة المسرح للغناء لفلسطين وقطاعها المحاصَر المكلوم.
انسحب الدمع على الجمهور الذي غصّت به قاعة الأوبرا. 2500 شخص ارتجفت جفونهم لغزّة وخفقت لها قلوبُهم. تصف نحّاس اللحظة بالصعبة، لكن ما خفّف من وطأتها هي تلك القناعة الصلبة بأنّ «أقلّ ما يمكن فعله هو إيصال أصوات الضحايا من خلال الموسيقى». تقول إنّ «الغناء يتحوّل في مثل هذا الظرف إلى فعل مقاومة، خصوصاً إذا كان الفنان ملتزماً أساساً بقضايا الشعوب العربيّة، والإنسان عموماً».
أما بالعودة إلى سهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني في تونس، فقد افتتح العرض بأوبريت «الحلم العربي»، من أداء كورال الأطفال، يرافقه الكورال الوطني وأصوات أوبرا تونس، وكانت الكوفيّة تلفّ أعناق الجميع؛ من مُنشدين وعازفين. أما في الخلفيّة فبُثّت على شاشة عملاقة لقطات من الوقفات التضامنية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في تونس. headtopics.com
تسلط المشاركة السعودية الضوء على أهم المجالات الإبداعية السعودية المتميزة وتسويقها عالمياً (وزارة الثقافة) ويستمر «معرض الثقافة السعودية» الذي انطلق، السبت، في مدينة باريس، على مدى أسبوعين من الفترة 28 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة هيئاتٍ وكياناتٍ ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وتمثل مجموعة الفعاليات والأنشطة التي يزخر بها برنامجه، الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة، في سبيل ترسيخ التبادل الحضاري، وتجسير الأفكار، إلى جانب تعزيز حضور المبدعين السعوديين في المحافل الثقافية المحلية والعالمية.
مما عدّه متابعون استفزازاً متعمداً للإسرائيليين، وحازت كلماته بإعجاب الكثيرين، لا سيما بين صفوف المدافعين عن الغزيين عبر مواقع «السوشيال ميديا».وكان رمضان قد ظهر في فيديو سابق وطالب خلاله الشعوب العربية بالدفاع عن فلسطين ومحاربة إسرائيل، وهو ما يراه رمضان سبباً مباشراً لهجوم الإسرائيليين عليه في وسائل الإعلام العبرية. headtopics.com