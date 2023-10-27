من الجزائر سابقا إلى فلسطين لاحقا.. قصة مقاومة الشعوب للاحتلال واحدة (1من2)

أحمد بن نعمان: التاريخ ليس بضاعة تستورد مثل المواد الاستهلاكية، وإنما هو فيض غزير متجدد الأخذ والعطاء تصنعه الأمم والشعوب خلفا عن سلف..

وفيما نستعرضه بهذه المناسبة من بعض فصول هذا الكتاب الصادر في الذكرى العشرين لاستقلال الجزائر (أي قبل 41 سنة) ومما يعطي المصداقية لمحتواه ويزيده توثيقا هو التقديم له من أحد قادة الثورة الجزائرية الكبار وعميد عقدائها السعيد محمدي المكنى (بسي ناصر) أول وزير للمجاهدين في حكومة الاستقلال ونائب رئيس الجمهورية حتى انقلاب 19 يونيو 1965 الذي نتجت عنه كل الحكومات المتداولة على الدولة الجزائرية حتى الآن.

ولذا رأيت أنه من المناسب أن أعيد النظر في ذاكرة الثورة الجزائرية، وسيرتها، وأهم المحطات التي قطعتها وصولا إلى التحرير والاستقلال، على ما هو عليه من عدم الاكتمال مقارنة بضخامة التضحيات بالنسبة للشعوب الأخرى الشقيقة والصديقة.. headtopics.com

وعليه فإن التاريخ ليس بضاعة تستورد مثل المواد الاستهلاكية، وإنما هو فيض غزير متجدد الأخذ والعطاء تصنعه الأمم والشعوب خلفا عن سلف، لتجدد به كيانها كتجدد الهواء النقي في رئتي الكائن الحي من أبنائها. وفي هذا يقول الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي"إنّ كلّ جزائري يحمل هذا التاريخ في أعماقه، إذ أنه هو الذي مكننا من أن نفلت من المصير الذي آل إليه الهنود الحمر في أمريكا والسكان الأصليون في استراليا. وهو الذي سيظل أفضل ضمانة لدوام أمتنا. ونحن إذا ما اضطلعنا به أحسن اضطلاع، سيكون بدوره في عوننا من أجل الحفاظ على مستقبلنا".

وإن هذا التاريخ الذي لا ينبغي أن ننساه أبدا، كما يقول هذا المؤرخ هو ما يعترف به الأعداء أنفسهم من جرائم في حق الشعب الجزائري حيث يقول"أليكسيس دي طوكفيل" (Alexis de Tocqueville) في كتابه "دِراسة عن الجزائر" "Travail sur l'Agérie" الذي يدافع فيه عن الشناعة والمجازر التي قام بها جيش دولته"المتحضرة" إثر غزوها للجزائر سنة 1830 واصفا ذلك بقوله:"لقد سمعت مرّات عديدة في فرنسا أناسًا أحترمهم ولا أوافقهم، يستنكرون إحراق المحاصيد وإفراغ المطامير... headtopics.com

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