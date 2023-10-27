من إيفرجراند إلى كانتري جاردن .. كيف تكشفت أزمة العقارات في الصين؟

يبدو أن كانتري جاردن، أكبر شركة تطوير للقطاع الخاص في الصين، تتجه نحو التخلف عن السداد بعد فشلها في سداد دفعة لسندات خارجية، وهي لحظة حرجة أخرى في الحساب البطيء الذي يجري في قطاع العقارات الضخم في البلد.
قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في جامعة ماكواري:"تكافح الصين لتحقيق التوازن في سياستها العقارية على مدى العامين الماضيين، لقد كانت محاصرة بين تقديم كثير من الحوافز أو عدم تقديم ما يكفي. لقد كانوا يتخبطون، لكن التدابير التي اتخذوها حتى الآن لم تكن كافية لتخفيف مخاطر الائتمان المتعلقة بشركة التطوير التي يتوجس منها مشترو المنازل".
وانخفضت مبيعات كانتري جاردن 44 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. وانخفضت أسهم الشركة نحو 70 في المائة هذا العام، بينما يتم تداول سنداتها بنحو 5 سنتات على الدولار. قال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس في هونج كونج، إن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت اللوائح التنظيمية قد تم تغييرها يخاطر"بجر المطورين الآخرين إلى المستنقع". headtopics.com
كما واجه معظم المطورين العشرة الكبار عام 2020 انخفاضا حادا في المبيعات وسط تراجع ثقة المستهلك، ما زاد مخاوف المطورين بشأن السيولة. هناك دلائل تشير إلى أن مشتري المنازل فضلوا بدلا من ذلك الشراء من شركات التطوير المدعومة من الدولة، التي ينظر إليها على أنها أقل عرضة للإفلاس.
وبينما يعاني المطورون، أكدت بكين والحكومات المحلية حتى الآن الحاجة إلى استكمال مشاريع الإسكان غير المنتهية. وبينما لا توجد أرقام شاملة عن عدد مشاريع التطوير غير المكتملة، تشير البيانات المتاحة إلى أن عددها الإجمالي قد انخفض منذ عام 2021 لكنه لا يزال أعلى مما كان عليه في معظم العقدين الماضيين.لم تؤثر أزمة القطاع العقاري حتى الآن على أي تحرك حاد لأسعار المنازل. لقد انخفضت أسعار المنازل الجديدة، المقياس الرئيس لسوق العقارات في الصين، في بعض المدن الكبرى لكنها ظلت مزدهرة في مدن أخرى. headtopics.com