منها مكة.. 'الدفاع المدني' يدعو أهالي هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزليةدعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة، وعدد من المناطق.دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة، وعدد من المناطق.دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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تعليمات مهمة بخصوص هطول الأمطار على معظم مناطق السعوديةدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية. اقرأ أكثر ⮕

عاجل: الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع اقرأ أكثر ⮕

'الدفاع المدني' يدعو إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطارسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد القتلى بعد عودة الاتصالات للقطاعقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم الأحد، إن الدفاع المدني فوجئ بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع. اقرأ أكثر ⮕