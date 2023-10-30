منظمة إنقاذ الطفولة تعلق على العدد 'المروع' للأطفال القتلى بسبب الحرب في غزة

وأبلغت السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، عن مقتل أكثر من 3000 طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "الأرقام مروعة، وليست نتيجة استمرار العنف فحسب، بل توسعه في غزة حاليا، لا يزال المزيد من الأطفال معرضين لخطر جسيم". وفي الإجمالي، قُتل ما مجموعه 2985 طفلا في 24 دولة في عام 2022، وقُتل 2515 طفلا في عام 2021، و2674 طفلا في عام 2020، بحسب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نشرته منظمة إنقاذ الطفولة.وقد ضمت منظمة إنقاذ الطفولة صوتها إلى المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتسببت أعمال العنف الأخيرة في مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وما لا يقل عن 7950 في غزة حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا للسلطات من الجانبين.

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