منظمات 'الصحة العالمية' و'الصليب الأحمر' و'اليونيسف' تعلن انقطاع الاتصال بطواقمها في غزة

ومن المعروف أن كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مناطق القطاع أنذرت المجتمع الدولي خلال الأيام السابقة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية وسط نقص هائل في الموارد التي تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمتضررين في القطاع.نتج عنه انقطاع العديد من الخدمات الحيوية كالإنترنت. ويبدو أن انقطاع التيار الكهربائي كان نتيجة للشح المستمر في الوقود المزود لمحطات التوليد الكهربائية التي تغذّي منشآت ومساكن القطاع المحاصر.

وقالت الشركة في بيان:"أهلنا الكرام في الوطن الحبيب نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.انطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.رد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض"كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر. headtopics.com

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الصليب والهلال الأحمران: انقطاع الاتصال بزملائنا في غزةالأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباجين: نشعر بالقلق إزاء عدم قدرة الصليب الأحمر الفلسطيني على مواصلة تقديم الخدمات الطبية الطارئة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

انقطاع كامل للإنترنت في غزة والهلال الأحمر الفلسطيني يفقد الاتصال بطواقمهقالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مساء الجمعة، بينما أعلنت جمعية الهلال الأحمر، أنها انقطعت عن الاتصال مع جميع طواقمها العاملة فيه، في ظل تواصل تكثيف القصف الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزةذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

الصليب الأحمر يؤكد دخول أول فريق طبي إلى غزة منذ بدء الحربدخل فريق من الصليب الأحمر، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» التي تسيطر على غزة. اقرأ أكثر ⮕

وسط قصف غير مسبوق.. غزة 'معزولة عن العالم' بعد انقطاع الاتصالات والإنترنتأكدت وسائل إعلام فلسطينية انقطاع الإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة، على حين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق القطاع بشكل مكثّف و'غير مسبوق'. اقرأ أكثر ⮕

انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة والاحتلال يهاجم برًّا وبحرًا وجوًّا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارانقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة والاحتلال يهاجم برًّا وبحرًا وجوًّا أكدت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، الجمعة، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية اقرأ أكثر ⮕