منظمات 'الصحة العالمية' و'الصليب الأحمر' و'اليونيسف' تعلن انقطاع الاتصال بطواقمها في غزة

ومن المعروف أن كافة المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في مناطق القطاع أنذرت المجتمع الدولي خلال الأيام السابقة أنها تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية وسط نقص هائل في الموارد التي تضمن لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمتضررين في القطاع.نتج عنه انقطاع العديد من الخدمات الحيوية كالإنترنت. ويبدو أن انقطاع التيار الكهربائي كان نتيجة للشح المستمر في الوقود المزود لمحطات التوليد الكهربائية التي تغذّي منشآت ومساكن القطاع المحاصر.
وقالت الشركة في بيان:"أهلنا الكرام في الوطن الحبيب نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة
أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com
علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.انطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي.
أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.رد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض"كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر. headtopics.com