منظمة تستغرب رفع علم 'إسرائيل' في دول عربية وإسلامية رغم محرقة غزة

وتساءلت المنظمة: ما هي الخطوط الحمراء التي ينتظر قادة المنطقة أن تتجاوزها إسرائيل حتى يتحركوا؟ ألا يكفي هؤلاء القادة أن عداد الموتى تجاوز العشرة آلاف والجرحى الثلاثين ألف وبالأمس واليوم ارتكبت اسرائيل مذابح دمرت خلالها أحياء كاملة في جباليا كامله وقتلت المئات.

وأكدت المنظمة أن بعض هذه الدول لم تبق على علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل، بل انها تحرض إسرائيل وتشد من عزيمتها لإنهاء المهمة التي بدأت لكن ما يقلق هؤلاء القادة الضجيج الذي تحدثه المذابح فيفزعوا إلى منابر الصحافة وإصدار البيانات الكاذبة المنددة والمستنكرة للمذابح ليظهروا بمظهر الداعم للفلسطينيين.

ودعت المنظمة كافة الدول التي تحترم مبادئ القانون الدولي الانساني الى أن تحذوا حذو الدول التي طردت السفراء الاسرائيليون فهذه خطوه رمزيه ضئيلة في موجهة دوله مارقة ترتكب أبشع الجرائم. وفي ضوء اليأس من الموقف العربي والإسلامي خاطبت المنظمة دولا مثل تشيلي وكولومبيا وجنوب افريقيا وغيرها من الدول لتعود بمشروع قرار قوي إلى الجمعية العامة الطارئة بجلستها العاشرة لتطلب وقف إطلاق نار فوري وانسياب المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط تحت حماية قوة دوليه.

كما طالبت المنظمة في رسائلها الى هذه الدول بضرورة ان يتضمن مشروع القرار بندا بموجبه يؤكد على ضرورة إحالة جريمة الإبادة الجماعية الى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وتوجهت المنظمة بنداء إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي عمان أحمد بن حمد الخليلي، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس وراعي الكنيسة الانجليجانية في أنجلترا بضرورة التنسيق فيما بينهم وترأس قوافل إغاثة إنسانية لتدخل من معبر رفح بدون أي رقابة إسرائيلية، كما طالبتهم المنظمة باستخدام سلطتهم الدينية لدى قادة الدول لفرض وقف إطلاق نار فوري.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: صافرات الإنذار تدوّي في عسقلان وغلاف غزة وجنوب إسرائيلصافرات الإنذار تدوّي في عسقلان وغلاف غزة وجنوب إسرائيل إثر رشقة صاروخية كبيرة من غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: زيادة حجم الإغاثة الواصلة إلى غزة يوميًّا.. خبير أمني يوضّحرغم تكثيف إسرائيل هجماتها في قطاع غزة بعمليات التوغّل البري، بجانب الغارات الجوية، زاد عدد الشاحنات التي تعبُر من معبر رفح المصري، اليومين الأخيرين، من 20 إلى 30 شاحنة يوميا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: متحديا قرار رابطة الدوري الإسباني.. كورتوا يواصل مساندته إسرائيلوجّه تيبو كورتوا، حارس نادي ريال مدريد ومنتخب بلجيكا رسالة دعم لجنود الجيش الإسرائيلي، رغم قرار رابطة الدوري الإسباني عدم دعم إسرائيل في حربها على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: واشنطن تدرس «بدائل محتملة» لمستقبل غزة بعد عزل «حماس»تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الحكومة البوليفية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: عُمان: يجب محاكمة إسرائيل على استهدافها مدنيي غزة عمداًفي اليوم الـ25 للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة إسرائيل على 'اس

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕