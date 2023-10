منظمة أوكسفام الخيرية تنتقد إسرائيل لاستخدامها 'سلاح المجاعة' في غزة

انتقدت منظمة "أوكسفام" الخيرية إسرائيل لاستخدامها سلاح المجاعة ضد ما يزيد على مليوني شخص يعيشون داخل قطاع غزة، واستنكرت موقف زعماء العالم السلبي تجاه ما يحدث، وطالبتهم بالتحرك العاجل.اتهمت منظمة"أوكسفام" (Oxfam) الخيرية، الجمعة، إسرائيل بـ"العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، قائلة إن استخدام سلاح المجاعة"أمر لا يغتفر".

وكتبت"أوكسفام"، مقرها المملكة المتحدة، على حسابها عبر منصة إكس إن"الدعوة إلى المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان". ولفتت إلى أن"أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب".are being collectively punished for the world to see. Using starvation as a weapon of war is inexcusable.

وعقب إطلاق فصائل فلسطينية عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية مدمرة، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والإنترنت ومنعت دخول البضائع والحاجيات الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية. headtopics.com

وتشن إسرائيل منذ ثلاثة أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. وحذّرت بيربوك من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "خطأ فادح". headtopics.com

للمرة الثانية خلال 4 أشهر، حطّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة عند مدخل مخيم جنين للاجئين، كما دمّرت جرافات الجيش الشارع المسمى باسم الشهيدة.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. وحذّرت بيربوك من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "خطأ فادح".

اقرأ أكثر:

TRTArabi »

تونس تنتقد صمت 'الفرنكوفونية' تجاه الوضع في غزةتونس تنتقد صمت 'الفرنكوفونية' تجاه الوضع في غزة اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةبايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري على غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل مرارًا وتكرارًا من الصعوبات التي سيواجهها الجنود الإسرائيليون عند دخولهم إلى غزة، اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 34 صحفيًا فلسطينيًا في هجمات قوات الاحتلال على غزةبيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕

أولاف شولتس، 'حان الوقت لترحيل أكبر عدد من المهاجرين' ما علاقة الحرب في غزة؟نخصص جولة المجلات هذا الأسبوع بالكامل لتغطية أصداء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس. اقرأ أكثر ⮕

'القنابل الإسفنجية'.. سلاح إسرائيل في مواجهة أنفاق غزةذكرت صحيفة 'تلغراف' البريطانية أن إسرائيل ستستخدم 'قنابل إسفنجية' جديدة لمواجهة شبكة أنفاق حماس تحت غزة. اقرأ أكثر ⮕