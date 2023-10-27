منظمة أوكسفام الخيرية تنتقد إسرائيل لاستخدامها 'سلاح المجاعة' في غزة

انتقدت منظمة "أوكسفام" الخيرية إسرائيل لاستخدامها سلاح المجاعة ضد ما يزيد على مليوني شخص يعيشون داخل قطاع غزة، واستنكرت موقف زعماء العالم السلبي تجاه ما يحدث، وطالبتهم بالتحرك العاجل.اتهمت منظمة"أوكسفام" (Oxfam) الخيرية، الجمعة، إسرائيل بـ"العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، قائلة إن استخدام سلاح المجاعة"أمر لا يغتفر".
وكتبت"أوكسفام"، مقرها المملكة المتحدة، على حسابها عبر منصة إكس إن"الدعوة إلى المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان". ولفتت إلى أن"أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب".are being collectively punished for the world to see. Using starvation as a weapon of war is inexcusable.
وعقب إطلاق فصائل فلسطينية عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية مدمرة، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والإنترنت ومنعت دخول البضائع والحاجيات الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية. headtopics.com
وتشن إسرائيل منذ ثلاثة أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. وحذّرت بيربوك من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "خطأ فادح". headtopics.com
للمرة الثانية خلال 4 أشهر، حطّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة عند مدخل مخيم جنين للاجئين، كما دمّرت جرافات الجيش الشارع المسمى باسم الشهيدة.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. وحذّرت بيربوك من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "خطأ فادح".