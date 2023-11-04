منظمة إغاثة تركية تطلب حماية عسكرية لأسطولها

وقال رئيس الجمعية بولنت يلدرم، أمام حشد، إنه يطلب من الرئيس أردوغان توفير حماية عسكرية لهذه السفن، وإشراك سفينة طبية عسكرية مع هذا الأسطول، من أجل إيصال المساعدات ومن ثم نقل الجرحى إلىوبدأت المنظمة عملها كمتطوعين في عام 1992 إبان حرب البوسنة، ثم تحولت إلى مؤسسة مرخصة رسميا في إسطنبول عام 1995، وبدأت العمل في إطار دبلوماسية إنسانية، لتقدم يد العون للمحتاجين، وتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان.

على مدار 25 عاما مضت، قدمت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية (İHH)، خدمات إنسانية في أكثر من 130 دولة، وأولت اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي تشهد موجات مجاعات وجفاف وكوارث طبيعية وأزمات. يذكر أن المنظمة كانت أحد الأطراف الرئيسية لمشروع أسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار عن غزة في عام 2010، حين انطلقت سفن أسطول الحرية إلى قطاع غزة بهدف فك الحصار عنه. جاء انطلاق سفن كسر الحصار بعد أن قررت 6 منظمات دولية غير حكومية، أهمها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، القيام بمبادرة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة عبر تسيير أسطول بحري إليها. وجُهز أسطول الحرية من عدة سفن منها "مافي مرمرة" التركية التي كانت تحمل على متنها أكثر من 500 ناشط ومتضامن أغلبهم أتراك، و3 سفن أخرى تابعة للحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة. وانطلق الأسطول من موانئ دول بجنوب أوروبا وتركيا، واتُّفق على الالتقاء عند نقطة محددة في ساحل مدينة ليماسول جنوب قبرص، ليبحر الأسطول في اتجاه غز

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABİ21NEWS »

:

ALYAUM: إغاثة الشعب الفلسطيني.. تفاصيل خطبة الجمعة غدًا بمناطق المملكةحث المصلين على المشاركة في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني المباركة عبر منصة 'ساهم'

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

TRTARABİ: الثانية في أسبوع.. فرنسا ترسل سفينة إلى غزة للمساعدة في جهود الإغاثةتعتزم فرنسا إرسال حاملة طائرات هليكوبتر ثانية، للمشاركة في عمليات إغاثة السكان المدنيين في قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الدفاع الفرنسي.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر »

RTARABIC: استهداف إسرائيل لمشافي غزة.. جرائم تتحملها واشنطن والغربمجزرة بعد أخرى ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بقصف لم تسلم منه لا كنائس، ولا مدارس، مستشفيات، دور رعاية، مراكز طبية، ومراكز إغاثة تابعة للأمم المتحدة..

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

TWASULNEWS: توضيحات مهمة من 'سلمان للإغاثة' حول التبرعات لحملة إغاثة الفلسطينيينصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة ل أخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي وال أخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر »

ALYAUM: خطباء الجوامع يوصون بالمساهمة في حملة إغاثة الشعب الفلسطينيأبرز الخطباء الواجب الشرعي الذي يقع على المسلمين تجاه إخوانهم المستضعفين من المسلمين في قطاع غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

ARABİ21NEWS: توجيه سعودي رسمي لأئمة المساجد بالحث على إغاثة الشعب الفلسطينيصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر »