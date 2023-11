منسوبو جامعة طيبة يهنئون 'الرشيد' بصدور الموافقة السامية بتكليفها رئيسًا للجامعة

وبهذه المناسبة، قدم وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات التهنئة للدكتورة نوال بن محمد الرشيد بالثقة بصدور موافقة المقام السامي الكريم على تكليفها رئيسةً للجامعة، داعيًا الله أن يوفقها لخدمة الوطن وقيادته..ونشر الحساب الرسمي لجامعة طيبة على منصة 'إكس'، تهنئة للدكتورة نوال الرشيد، بمناسبة صدور الموافقة السامية بتكليفها رئيسًا للجامعة..وكانت 'الرشيد' قد شغلت منصب وكيلة الشؤون التعليمية لـ”جامعة الأميرة' نورة بنت عبدالرحمن.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OKAZ_ONLINE: تكليف الدكتورة نوال الرشيد رئيسة لجامعة طيبةأعلن مجلس شؤون الجامعات، صدور الموافقة السامية على تكليف الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد رئيسة لجامعة طيبة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون الخليجيالموافقة على دليل الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون الخليجي

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة الملك خالد: تعليق الدراسة الحضورية اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجامعة الملك خالد: تعليق الدراسة الحضورية اليوم أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية اليوم بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةجامعة أم القرى تعلن عن وظائف متعاونين ومتعاونات أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للسعوديين لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) للفصل الثاني من العام

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕