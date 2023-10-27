منسقة أممية: إسرائيل تعارض 'علنا' إيصال مساعدات لشمال غزة

قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز، الجمعة، إن إسرائيل تعارض"علناً" إيصال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في مداخلة افتراضية لها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حول غزة التي تتعرض لغارات إسرائيلية مدمرة من 3 أسابيع. وأضافت المنسقة الأممية أن إسرائيل تعارض علناً إيصال مساعدات إنسانية إلى شمال غزة الذي تبقى فيه قرابة 400 ألف شخص جراء عمليات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل.

وتتذرّع إسرائيل لتبرير مواصلتها الحصار الخانق على قطاع غزة، بأن المساعدات قد تصل حركة"حماس" وتعزز صمودها، في حين عرضت الأونروا آلية"آليات صلبة لتوجيه المساعدات للأشخاص الأشد حاجة إليها". ومع قليل من الاستثناءات يدخل عدد محدود جدا من شاحنات المساعدات إلى القطاع منذ نحو أسبوع رغم تأكيد المنظمات الدولية والإنسانية على عدم تناسبها مع العجز الكبير. headtopics.com

ومنذ 21 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء سكنية بأكملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض معظمهم مدنيون.

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