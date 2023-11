منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

وتقدم تلك الأعمال الفنية أفكارًا تدمج بين المجسمات الإبداعية وعناصر المرح والأسلوب الكلاسيكي في النحت، مما يسهم في إعطاء الزوار لمحة عن تفاصيل هذا الفن المميز، والجهود التي تبذل في أماكن عديدة من العالم لدعم الكائنات المهددة بالانقراض، مثل: وحيد القرن، والغوريلا.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

