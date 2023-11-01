منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي

واستُلهمت الأعمال الفنية المعروضة من قلب الحياة البرية، حيث جسّدت صورًا حية للفيل والكنغر، ووُضعت في مستوى متوازٍ مع مقاعد منطقة جاردن، بما يتيح للزوار مجالسة تلك الأعمال والتقاط الصور معها، فضلاً عن استكشاف تفاصيل النحت، ومعرفة مجموعة من التفاصيل المتعلقة بتلك المجسمات التي تهدف للحفاظ على الحياة البرية.تستقبل زوراها يوميًا من الساعة 4 مساء حتى 2 صباحًا، وأُعلن هذا العام مجانية الدخول للمنطقة ومواقف السيارات التابعة لها.
تقدم الأعمال الفنية أفكارًا تدمج بين المجسمات الإبداعية وعناصر المرح والأسلوب الكلاسيكي في النحت، مما يسهم في إعطاء الزوار لمحة عن تفاصيل الفن المميز، والجهود التي تبذل في أماكن عديدة من العالم لدعم الكائنات المهددة بالانقراض، مثل: وحيد القرن، والغوريلا.
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